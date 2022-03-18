РИАМО – 18 мар. «Газпром нефть» представила проект развития автоматизированных систем мониторинга воздуха (АСМВ), которые работают на нефтеперерабатывающих заводах в Москве и Омске. Эти системы стали примером для промышленной отрасли, сообщает пресс-служба «Газпром нефти».

Проект представили на форуме «Чистая страна», который посвящен реализации национального проекта «Экология». Мероприятие проводится при участии министерства природных ресурсов и экологии РФ.

С 2018 года по соглашению между «Газпром нефтью», Росприроднадзором и Минкомсвязи России Московский и Омский НПЗ являются пилотными площадками по разработке отраслевых стандартов автоматизированного мониторинга. У «Газпром нефти» большой опыт создания систем мониторинга атмосферы.

Так, на Московском нефтеперерабатывающем заводе автоматическая система мониторинга воздуха была внедрена в 2015 году. АСМВ охватывает основные производственные объекты. Датчики находятся в дымовых трубах и все время контролируют уровень воздействия на окружающую среду. Сведения в режиме онлайн передаются в Росприроднадзор, департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы, экологические службы завода.

Омский нефтеперерабатывающий завод стал первым среди участников федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология», где в прошлом году внедрили автоматическую систему мониторинга воздуха.

«Несмотря на возникающие ограничения, крупнейшие российские компании продолжают работу по снижению нагрузки на окружающую среду. Сейчас нам очень важно поддержать устойчивость реализуемых проектов. Внедрение автоматизированных систем мониторинга на промышленных объектах – одно из ключевых направлений», — сказал первый замминистра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Константин Цыганов.



Он добавил, что опыт таких предприятий, как «Газпром нефть», поможет создать дорожную карту по комплексу вопросов, в числе которых – импортозамещение. Это позволит создать подобные системы в РФ.



Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский отметил, что строгий экоконтроль и чистый воздух являются приоритетными задачами для столицы. Все значимые городские объекты структурированно передают данные о качестве воздуха, а власти видят их в онлайн-режиме. Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти» стал первым частным предприятием, где появилась автоматизированная система мониторинга воздуха.



В Москве с 2007 года системы экологического контроля есть на 54 промышленных предприятиях.



«На данный момент большинство экологических проектов на Московском и Омском НПЗ «Газпром нефти» завершены или находятся в высокой стадии готовности. Мы начали эту работу не вчера, а последовательно реализуем ее много лет. Это уже позволило вдвое снизить воздействие наших НПЗ на окружающую среду», – сказал начальник департамента производственной безопасности БЛПС «Газпром нефти» Эдуард Шарафутдинов.