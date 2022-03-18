РИАМО - 18 мар. Компании Google необходимо прекратить распространение угроз в адрес россиян на видеохостинге YouTube. С соответствующим требованием выступил Роскомнадзор, сообщается на сайте ведомства.

На YouTube пользователям портала транслируются ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации РФ и Белоруссии. Такие действия администрации сервиса имеют террористический характер и угрожают жизни россиян.

Представители ведомства отметили, что распространение таких призывов является демонстрацией антироссийской позиции Google. Роскомнадзор выступает против подобных рекламных кампаний и требует прекратить трансляцию подобных видеороликов.

В ведомстве отметили, что администрация интернет-ресурса выбрала путь конфронтации и участвует в человеконенавистнических призывах в отношении россиян.