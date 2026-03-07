США придется потратить миллиард долларов на замену радаров, пораженных Ираном

Восстановление американских радиолокационных станций, выведенных из строя иранскими ударами, потребует затрат свыше миллиарда долларов и займет несколько лет, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Foreign Policy.

Уничтожение двух современных РЛС — AN/FPS-132 в Катаре и AN/TPS-59 в Бахрейне — высветило серьезную проблему уязвимости логистических цепочек и чрезвычайно долгих сроков восполнения таких потерь.

Проведенный анализ показывает, что процесс замены будет крайне дорогостоящим и продолжительным. На строительство новой станции AN/FPS-132 корпорацией Raytheon уйдет от 5 до 8 лет, а ее стоимость составит около 1,1 млрд долларов. Компании Lockheed Martin, в свою очередь, потребуется не менее 12–24 месяцев и, по оценкам, от 50 до 75 миллионов долларов для производства замены для радара AN/TPS-59.

Дополнительную сложность создает зависимость производства ключевых компонентов для этих систем от галлия, практически монопольно (98%) поставляемого на мировой рынок Китаем.

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Целью операции является помешать Ирану завладеть собственным ядерным оружием. После этого Иран в ответ начал осуществлять обстрелы израильской территории, а также американских военных баз в регионе.

