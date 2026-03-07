Цветочный магазин не продал ребенку букет для матери перед 8 Марта

В Нижнем Новгороде перед 8 Марта произошла трогательная история. Мальчик хотел сделать приятное маме и попытался самостоятельно купить для нее букет, но в цветочном магазине отказали юному клиенту в покупке, после чего ребенок выбежал в слезах к матери из павильона, сообщает Telegram-канал «112» .

Мальчик попросил маму подождать у входа в цветочную лавку под предлогом неотложных дел, а сам отправился внутрь сделать покупку.

«Мы сейчас шли от педиатра, Елисей мне говорит: „Мама, мне нужно срочно зайти в магазин. В „Вазу цветов“. Подожди меня, пожалуйста, на улице. Я говорю, ну хорошо, пойдем, зайдем. Вот стою около „Вазы цветов“. Жду. Ни о чем не догадываюсь», — рассказала мама мальчика.

Однако через несколько минут вернулся в слезах: сотрудники магазина не захотели продавать ему цветы, сославшись на его юный возраст. Женщина попыталась успокоить сына, но он не отступал от своей цели.

Чтобы сохранить элемент неожиданности, он попросил маму снова зайти с ним в магазин, но с закрытыми глазами. В конце концов, флористы уступили, и праздничный букет был приобретен.

Как позже пояснили представители торговой точки, первоначальный отказ был связан с внутренними правилами. Они опасались возможных юридических сложностей, поскольку сделка с несовершеннолетним может быть оспорена родителями.

В итоге мама все-таки получила свой цветочный сюрприз. А продавцы с улыбкой признали: противостоять такому настойчивому и искреннему маленькому клиенту было практически невозможно.

