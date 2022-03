РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. В подмосковном Подольске 14 апреля пройдет турнир по профессиональному кикбоксингу и тайскому боксу GPRO-37 «Битва в Подольске», сообщают организаторы турнира.

Турнир пройдет в УСЦ «Юность» микрорайона Климовск, начало в 19:00. В главном бою вечера за пояс чемпиона РФ по тайскому боксу в весе 86 кг встретятся чемпион России по версии WBC Muaythai, МС Андрей Лобанов из Нижнего Новгорода и МСМК, чемпион мира 2016 года, чемпион Европы 2017 года Сергей Веселкин из подмосковного Королева.

В соглавном бою разыграют пояс национального чемпиона GPRO по правилам К-1. Встретятся действующий чемпион России (ФКР) МС Юрий Заатов из Твери и МСМК, чемпион лиги Tat-fight Николай Белозерцев из Москвы.

На турнире «Битва в Подольске» запланировано девять интереснейших боев с участием чемпионов России, Европы и мира. ​Файткард турнира: Андрей Лобанов (Нижний Новгород) VS Сергей Веселкин (Подмосковье) 86 кг, 5 на 3; Юрий Заатов (Тверь) VS Николай Белозерцев (Москва), 81 кг, К-1, 5 на 3; Никита Иванов (Москва) VS Дмитрий Чеботинка (Подмосковье, Молдавия), +91 кг, 3 на 3, GPRO; Александр Ермошин (Москва) VS Тихон Сердобинцев (Подмосковье), 76,2 кг, 3 на 3, GPRO; Никита Выходец (Москва) VS Илья Соколов (Нижнекамск), 81 кг, 3 на 3, GPRO.

Также Виталий Фархутдинов (Подольск, Подмосковье) VS Максад Мамедов (Москва, Азербайждан), 67 кг, 3 на 3, GPRO; Александр Кобенко (Подмосковье) VS Артем Минасов (Дагестан, Москва), 67 кг, 3 на 3, GPRO; Владимир Жильцов (Москва) VS Андрей Баранов (Ашукино, Подмосковье), 75 кг, 3 на 3, GPRO; Жозилбек Ташпулатов (Ташкент, Узбекистан) VS Александр Пирожков, 57 кг, 3 на 3, GPRO.

Билеты можно приобрести на сайте Кассир.ру. Возрастная категория мероприятия 12+.

УСЦ «Юность» находится по адресу: микрорайоне Климовск, улица Юности, дом №1.