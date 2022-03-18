РИАМО - 18 мар. Банк России принял решение не изменять ключевую ставку в 20% годовых. Такая мера призвана не допустить подорожания продуктов и товаров, сообщает «Вечерняя Москва».

Как заявлено в сообщении регулятора, повышение ключевой ставки позволило поддержать финансовую стабильность в стране и предотвратить неконтролируемый рост цен.

Дальнейшие решения по ключевой ставке регулятор будет принимать в зависимости от динамики инфляции и экономической ситуации. Кроме того, будут учитываться риски и реакции на финансовом рынке.

Ранее регулятор ввел ограничения на операции с валютой. Так, до 9 сентября в России установлен запрет на ее продажу. Такое решение должно предотвратить ажиотаж на рынке валюты. Кроме того, со счетов и вкладов нельзя снять более 10 тыс. долларов.