РИАМО - 18 мар. Свою работу на территории Москвы продолжат рестораны американской сети быстрого питания McDonald's, которые ведут свою деятельность на условиях франчайзинга, сообщает РИА Новости.

Таким образом, продолжают работу рестораны в столичных аэропортах, а еще на Ленинградском вокзале. Кроме того, продолжают свою деятельность окна «МакЭкспресс» на некоторых станциях Мосметро.

Ранее руководство сети заявило, что приостанавливает работу своих ресторанов с 14 марта.

Многие зарубежные компании спешно покинули российский рынок. Это связано с началом военной спецоперации на Украине.



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