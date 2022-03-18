РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 мар. Форум, посвященный мерам поддержки бизнеса, состоялся в подмосковном Красногорске в пятницу, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В совещании приняли участие глава Красногорска Дмитрий Волков, начальник управления промышленной политики министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области Александр Заббаров, депутат Мособлдумы Роман Володин, президент Торгово-промышленной палаты Московской области Денис Французов, замглавы администрации округа Михаил Шувалов, представители бизнес-сообщества и банковской сферы.

Волков поблагодарил всех участников встречи и отметил, что подобные мероприятия необходимы для того, чтобы «вовремя сверять часы».

«Посмотрим по развитию ситуации. Возможно, такие встречи нам нужно будет проводить на еженедельной основе. Главное – мы должны быть вместе», – добавил глава округа.

Заббаров сообщил, на какие меры поддержки сегодня могут рассчитывать предприниматели. Он призвал представителей бизнес-сообщества сообщать, с какими проблемами они сталкиваются в работе.

«При формировании предложений по мерам поддержки на региональном уровне нам необходимо слышать ваши вызовы, вопросы к власти – какие из секторов наиболее проседают, какие меры поддержки наиболее востребованы», - отметил Заббаров.

По словам представителя Мининвеста, ежедневно становится известно о новых федеральных мерах поддержки. Среди них – мораторий на проведение большинства проверок предприятий малого и среднего бизнеса, кредитные каникулы на срок до 6 месяцев, уменьшение суммы штрафов, упрощение и ускорение процедуры получения земельных участков.

На региональном уровне действует возможность получения льготного займа через Фонд развития промышленности МО.

«Также в нашей программе по развитию предпринимательства Подмосковья есть возможность льготного кредитования. То есть кредитной организации субсидируется часть процентной ставки. На текущий момент по этой мере мы увеличиваем финансирование», – добавил Заббаров.

По последней мере он пояснил, что ранее госпрограмма предусматривала поддержку только малого и среднего предпринимательства. В настоящий момент в нее добавляют крупный бизнес.

Заббаров попросил участников встречи сообщать, если возникают сложности с получением мер поддержки.