РИАМО - 18 мар. В России коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции снизился до 51,7%. Ранее он составлял 53,6%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Первым компонентом вакцины от Covid-19 привились 88 704 788 человек, полностью прошли курс вакцинации 84 914 186 человек.

За минувшие сутки в стране было зафиксировано 34 442 случая заболевания коронавирусом, выздоровели 105 064 Covid-пациента. Жертвами инфекции стали 524 человека.

С начала пандемии в России было выявлено 17 518 699 заражений, перебороли инфекцию 16 039 709 пациентов. Скончались от последствий заболевания 363 563 человек.

В России стабилизировалась ситуация с распространением коронавирусной инфекции. В некоторых регионах страны начали отменять часть ограничений, направленных на борьбу с инфекцией.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>