Песков: разговор Путина и Трампа в настоящий момент не планируется Политика сегодня в 22:34

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время российский президент Владимир Путин не планирует телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, сообщает ТАСС.