Песков: разговор Путина и Трампа в настоящий момент не планируется
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время российский президент Владимир Путин не планирует телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, сообщает ТАСС.
В среду портал Axios сообщал, что глава Белого дома провел телефонный разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Разговор двух лидеров носил закрытый характер.
«В настоящий момент нет», — ответил Песков журналистам, планируется ли беседа Путина с Трампом.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал перспективы встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.