РИАМО - 18 мар. Cтроительная готовность станции «Новаторская» центрального участка Троицкой линии московского метро достигла 52%. Сейчас в южном вестибюле станции продолжается возведение основных конструкций, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На станции «Новаторская» Троицкой линии монолитные работы завершены почти на две трети, а земляные ­ — на 95%. Более чем на треть выполнена обратная засыпка. Также ведутся работы по устройству тупиков, сооружаемых закрытым способом», — рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в марте началась проходка правого перегонного тоннеля между строящимися станциями Троицкой линии «Вавиловская» и «Новаторская». Проходку тоннеля ведет механизированный комплекс «Светлана», в ходе работ ему предстоит пройти более 1 тыс. м перегона. Строительство левого перегонного тоннеля между станциями ведет тоннелепроходческий комплекс «Людмила», длина тоннеля составит 1,4 тыс. м.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» (холдинг является проектировщиком и генподрядчиком строительства новых линий и станций московского метро) Юрия Кравцова, в нижней и лотковой зонах южного вестибюля «Новаторской» уже завершились монолитные работы, сейчас там продолжается возведение основных конструкций – колонн, наружных и внутренних стен. Также армируется наклонный ход для монтажа эскалаторов.

Кравцов уточнил, что через вестибюль №1 будет осуществляться не только вход на станцию «Новаторская», расположенную вдоль Ленинского проспекта, но и пересадка на одноименную действующую станцию Большой кольцевой линии метро, открытую в декабре 2021 года в составе пускового участка из 10 станций.

В состав центрального участка Троицкой линии помимо «Новаторской» и «Вавиловской» входят строящиеся станции «Академическая» и «Крымская», а также проектируемая станция «ЗИЛ».

Троицкая линия метро длиной 40 км соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Ожидаемый ежедневный пассажиропоток составит около 100 тыс. человек в сутки. Около новых станций проживает порядка 1 млн человек, еще несколько сотен тысяч человек работают или учатся в местах возле будущих станций.