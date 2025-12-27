Белый дом: встреча Трампа и Зеленского пройдет 28 декабря
В графике президента США Дональда Трампа, который обнародовал Белый дом, прописано, что 28 декабря он проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским во Флориде, сообщает ТАСС.
Мероприятие запланировано провести в Палм-Бич в 15 часов по местному времени (23 часа по московскому). Возле курорта находится частная резиденция американского лидера Мар-а-Лаго, куда он приехал на выходные.
Ранее Трамп сказал, что на встрече с Зеленским удастся достигнуть договоренности по урегулированию конфликта на Украине.
Еще президент США планирует в скором времени провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
