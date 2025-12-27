NYP: Трамп уверен, что добьется договоренностей на встрече с Зеленским

Президент США Дональд Трамп допустил, что на встрече с Владимиром Зеленским 28 декабря удастся достигнуть договоренности по урегулированию на Украине, сообщает RT со ссылкой на New York Post.

Таким образом он ответил на вопрос о перспективах достижения договоренностей во время визита Зеленского во Флориду.

«Что ж, я думаю, у нас хороший шанс на это», — отметил глава Белого дома.

По информации издания Axios, глава киевского режима Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом 28 декабря в резиденции американского лидера Мар-а-Лаго во Флориде.

По мнению журналистов, будущая встреча говорит о значительном прогрессе в решении украинского конфликта. До этого Трамп говорил, что встретится с Зеленским только в том случае, если будет продвижение по мирному соглашению.

