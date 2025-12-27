сегодня в 07:50

Трамп сказал, что вскоре планирует разговор с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в скором времени планирует провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает RT .

Как пишет газета Politico, Трамп уточнил, что разговор с Путиным пройдет «скоро, как бы мне этого ни хотелось».

Ранее Дональд Трамп допустил, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 декабря им удастся договориться по урегулированию конфликта.

«Что ж, я думаю, у нас хороший шанс на это», — уточнил Трамп.

