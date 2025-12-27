Остановлен транспорт, отменены занятия: на Камчатке снежный апокалипсис

сегодня в 08:35

Снежный апокалипсис с ветром до 45 м/с накрыл Камчатку

На Камчатке из-за циклона и очень сильного ветра до 45 м/с привели все службы в режим повышенной готовности, там наблюдается снежный апокалипсис, сообщает Mash .

Прогнозируется, что непогода продлится в регионе до 28 декабря.

Из-за снежного циклона в Петропавловске остановили движение общественного городского транспорта. Жителей попросили не выезжать на личных машинах. Вместо автобусов запустили вахтовки, которые забирают людей с остановок.

Власти также рассматривают закрытие нескольких региональных дорог. В аэропорту Елизово перенесли пять рейсов на вылет и столько же на прилет. Уроки в школах были отменены. Компаниям рекомендовали перевести сотрудников на удаленный формат работы.

На видео из города показано, что в основном машины замело снегом примерно по капот, но некоторые авто не видны из-под сугробов.

