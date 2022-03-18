РИАМО - 18 мар. В настоящее время на территории Подмосковья находятся примерно 6,2 тыс. беженцев из Донбасса, из них 2,7 тыс. детей, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Мы одними из первых стали принимать беженцев с Донбасса. Сейчас на территории Московской области находится 6286 человек. Из них 1297 размещены в наших пунктах временного размещения. Всего их у нас открыто 6, преимущественно это детские летние лагеря», — рассказала Мишонова.

Детский омбудсмен уточнила, что на территории Московской области находится около 2,7 тыс. детей – вынужденных переселенцев. В пунктах временного размещения находятся 668 детей. Из них сирот и оставшихся без попечения – 21 человек и 7 – инвалиды.

Мишонова добавила, что сотрудники аппарата уполномоченного посетили все лагеря размещения беженцев. Мишонова рассказала, что лично встретила группу переселенцев в округе Пушкинский. Она отметила стойкость и терпение детей.

Также региональный детский омбудсмен отдельно поблагодарила губернатора Московской области Андрея Воробьева, аппарат правительства и глав округов за то, что они максимально оперативно создали комфортные условия для размещения беженцев из народных республик. ​



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