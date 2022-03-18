РИАМО - 18 мар. Участок на улице Адмирала Лазарева в Юго-Западном округе Москвы выставят на торги для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
Решение о выставлении земельного участка площадью 0,6 га на торги приняла столичная Градостроительно-земельная комиссия.
По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, общая площадь спортивного объекта может достигать 3 тыс. кв. м.
Сейчас рассматриваемый участок в Южном Бутове свободен от объектов капитального строительства. К участку ведет подъездная дорога.
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