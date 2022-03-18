РИАМО - 18 мар. Участок на улице Адмирала Лазарева в Юго-Западном округе Москвы выставят на торги для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Решение о выставлении земельного участка площадью 0,6 га на торги приняла столичная Градостроительно-земельная комиссия.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, общая площадь спортивного объекта может достигать 3 тыс. кв. м.

«На участке могут располагаться объекты, предназначенные для занятия спортом в помещениях, – спортивные клубы и залы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы в помещениях», – уточнила Пятова.

Сейчас рассматриваемый участок в Южном Бутове свободен от объектов капитального строительства. К участку ведет подъездная дорога.