РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 мар. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Вымпел» Королева прошли соревнования по женскому боксу «Олимпийские надежды Подмосковья». Все участницы турнира, в том числе рефери, были девушками, сообщает пресс-служба министерства физкультуры и спорта Московской области.

Всего в соревнованиях 17 марта приняли участие 70 спортсменок в возрасте от 12 лет и старше из 20 городских округов Подмосковья. Специальным гостем турнира стала заслуженный мастер спорта России по боксу, участница Олимпийских игр, чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, победительница Европейских игр, четырехкратная чемпионка России Елена Савельева.

Организаторы отмечают, что идея проведения такого турнира прорабатывалась давно, поскольку женский бокс в Московской области достаточно сильно развит. Подмосковные спортсменки занимают лидирующие позиции практически во всех возрастных группах среди регионов России. Но именно женских турниров очень мало, в связи с чем на соревнования по женскому боксу всегда очень большой спрос.

Турнир планируется сделать традиционным, чтобы повысить конкуренцию для спортсменок.