РИАМО - 18 мар. В 2022 году планируется начать благоустройство лыжероллерной трассы в «Дубровицком лесу» в Подольске, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Подольска Дмитрием Жариковым. На встрече речь также зашла о благоустройстве. В прошлом году было благоустроено 20 общественных территорий.

«Завершено благоустройство первой очереди парка им. В. Талалихина. В текущем году работы будут продолжены, дадим старт благоустройству лыжероллерной трассы в «Дубровицком лесу». Спортивная общественность городского округа с нетерпением ждет начала работ», — сказал Жариков.

Сейчас в парке им. Талалихина привели в порядок верхнюю набережную, сделали большую смотровую площадку на берегу реки Пахры, привели в порядок дорожки, освещение, детскую и спортивную площадки.

В этом году планируют достроить пешеходно-велосипедный маршрут от станции Подольск до исторического квартала «Зингер» и веломаршрут от аллеи Героев в микрорайоне Кузнечики до Екатерининского сквера.

Соцгазификация

В округе в программу социальной газификации включен 71 населенный пункт. В прошлом году газ подвели в дома около 350 семей. В 2022 году такая возможность будет еще более чем у 1 тыс. семей.

Образование

В Подольске в 2021 году открыли 3 новых учебных заведения на 1,1 тыс. мест каждое. Это школа №36 в микрорайоне Кутузово, пристройки к школам №№32 и 34 в микрорайоне Кузнечики. В школе №5 в Климовске сделали капремонт. В 2022 году планируют достроить детсад на 340 мест на Колхозной улице, отремонтировать лицей №5 и лицей в микрорайоне Климовск, открыть пристройку на 300 мест к школе №13 и начать капитальный ремонт дошкольного учреждения №8 «Теремок».

Здравоохранение

В 2021 году в Подольске открыли комплексную поликлинику на Ленинградской улице. Там принимают до 500 пациентов в смену. Была также открыта детская поликлиника на 300 посещений на улице Ульяновых. Поликлиники построили за счет инвесторов. Кроме того, провели капремонт во взрослой поликлинике в микрорайоне Климовск.

ЖКХ и дольщики

В прошлом году в муниципалитете построили водопровод от насосной станции «Залинейная» до села Покров. Ввели в строй блок обезжелезивания водозаборного узла «Львовский». Это позволило повысить качество жизни около 13 тыс. человек.

По программе расселения из аварийного жилья 124 семьи получили ключи от новых квартир в поселке Дубровицы. Были комплексно благоустроены 27 дворов. Появилось 28 детских игровых площадок, 11 спортивных, оборудовали освещение, хоккейную коробку, свыше 500 парковочных мест. Провели ремонт более чем в 450 подъездах, в 2022 году планируется отремонтировать еще 330 подъездов.

В Подольске восстановят права всех обманутых дольщиков. Были приняты решения по 12 проблемным объектам. Инвесторам 8 объектов в 5 жилых комплексах выплатят компенсации. 4 ЖК будут достроены. Это ЖК «Симферопольский», «Народный» и «Дом на Серпуховской» в Климовске (планируют достроить в 2022 году), а также ЖК «Шепчинки» (в следующем году).