РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мар. Спасатели Люберецкого территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» завоевали третье место в общекомандном зачете на зимнем первенстве Московской области по пожарно-спасательному спорту среди команд «Московской областной противопожарно-спасательной службы», сообщили в теруправлению.

Первыми стали представители Подольского ТУ, вторыми – спасатели Орехово-Зуевского ТУ.

Соревнования проходили в Павловском Посаде 17 марта на манеже стадиона «Юность». Первенство проводится в 3 дисциплинах: преодоление стометровой полосы с препятствиями, подъем по штурмовой лестнице на 4 этаж учебной башни и подъем по выдвижной трехколенной лестнице.

Победителям и призерам вручили кубки, грамоты и ценные подарки.