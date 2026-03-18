Туристы сбежали из отеля в Таиланде, не оплатив проживание и секс-услуги

В одном из отелей Таиланда двое мужчин сняли номера, занялись в них сексом с эскортницами и сбежали без оплаты услуг, сообщает местное издание The Pattaya News .

По словам пострадавшей хозяйки гостиницы в Паттайе, 17 марта двое мужчин на короткий срок арендовали комнаты, куда привели эскортниц для секс-услуг. Однако менее чем 10 минут из номера вышел первый мужчина якобы за оставленным в машине телефоном. Затем вышел и второй постоялец. Туристы сели в авто и скрылись в неизвестном направлении, прихватив ключи от номеров и электронные карты доступа.

Вскоре к хозяйке отеля спустились женщины, который рассказали, что мужчины не оплатили интим-услуги. В настоящее время двух беглецов разыскивают.

Владелица заведения требует вернуть украденные вещи и заплатить за аренду 400 бат (1 тыс. рублей). Женщина пригрозила заявлением в полицию.

