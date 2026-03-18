Пиво и «Егермейстер»: британский лыжник напился во время гонки на Кубке мира

Британский лыжник Габриэль Гледхилл напился во время гонки на Кубке мира. В ходе 50-километрового марафона спортсмен умудрился выпить 12 бутылок пива и несколько шотов «Егермейстера», сообщает SHOT .

Соревнования проводились в Норвегии. Болельщики, находившиеся вдоль трассы, предлагали спортсмену алкоголь, и он не смог им отказать. В результате лыжник настолько отстал от своих соперников, что финишировал вместе с участницами женского забега, которые начали гонку на 45 минут позже.

При этом пьяный спортсмен смог опередить десятерых трезвых соперников и занял 67-е место. Позже Гледхилл признался, что «выблевал почти все выпитое», но назвал опыт веселым.

Видео с пьяным лыжником завирусилось в соцсетях, однако норвежские власти не оценили поведение и популярность британского спортсмена. Гледхиллу не продлили ВНЖ и призвали до конца марта покинуть страну.

