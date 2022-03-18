РИАМО - 18 мар. Центр госуслуг «Мои документы» района Коньково на юго-западе столицы переедет в новое помещение на первом этаже многофункционального комплекса (МФК) «Беляево» по адресу: Миклухо-Маклая, 18, корпус 2, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Для посетителей выделят зоны ожидания с электронным табло. Также обустроят зоны для оказания электронных услуг, установки терминалов оплаты и копировального аппарата», - рассказал начальник управления департамента капитального ремонта столицы Алексей Васютин.

Завершить основные строительно-монтажные работы в новом помещении планируют этим летом. Площадь нового офиса составит более 1,4 тыс. кв. м, что в полтора раза больше старого.

Для сотрудников обустроят просторные кабинеты и комнату для приема пищи. Также появятся комната матери и ребенка, игровой уголок и расширенные окна для маломобильных граждан. Отдельный прием будут вести сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по району Коньково города Москвы.

В настоящее время в помещении грунтуют и штукатурят стены, укладывают напольную плитку, занимаются устройством инженерных систем.