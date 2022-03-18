РИАМО - 18 мар. «Банк технологий» поможет столичным предприятиям защитить данные и выбрать надежные отечественные разработки в сфере ИТ-безопасности, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В «Банке технологий» столичные предприятия могут найти инструменты для решения практически любых производственных задач, в том числе для поддержания информационной безопасности», — рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

По его словам, на сегодняшний день «Банк технологий» включает 138 разных инновационных решений. В реестре собраны отечественные разработки, которые позволяют повысить эффективность производственных процессов. В частности, представлены решения в области информационной безопасности. Например, промышленный шлюз данных для подключения к облачным платформам, система защищенного обмена и совместной работы с файлами, а также система защиты данных и веб-приложений.

Реестр технологических решений «Банк технологий» создан в 2020 году. Он помогает предприятиям в цифровизации производств и создании условий для сотрудничества с надежными поставщиками технологий.