Трамп снизит стоимость рецептурных лекарств на 30–80% в США

Американский президент Дональд Трамп пообещал подписать указ о снижении стоимости рецептурных лекарств на 30–80% в США, сообщает RT со ссылкой на Truth Social.

«Завтра утром в Белом доме… подпишу один из самых значимых указов в истории нашей страны», — приводит его слова издание.

По словам главы Белого дома, меры направлены на устранение несправедливо завышенных цен на препараты в Соединенных Штатах по сравнению с другими странами.

Ранее экс-президент Джо Байден в ежегодном обращении к Конгрессу предложил жителям Соединенных Штатов вместе с ним слетать в другие страны, чтобы купить более дешевые лекарственные препараты. Он добавил, что в других государствах стоимость медикаментов может быть ниже на 40%, чем в США.