Глава СК РФ поручил возбудить дело из-за осквернения памятника в Таллине

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за осквернения памятника Воину-освободителю Таллина от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Отмечается, что Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства возбудить по данному факту уголовное дело и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего.

В эстонском Таллине на Военном кладбище неизвестные вандалы разрисовали белой краской памятник освободителю Таллина от фашистов. Его еще называют Бронзовым солдатом.

На памятнике написали непристойные вещи. Правонарушение совершили два человека, но найти их не смогли.