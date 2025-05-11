В Эстонии разрисовали краской памятник освободителю Таллина от нацистов
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В эстонском Таллине на Военном кладбище неизвестные вандалы разрисовали белой краской памятник освободителю Таллина от фашистов. Его еще называют Бронзовым солдатом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местную газету Postimees.
На памятнике написали непристойные вещи.
Местные правоохранители открыли уголовное дело из-за вандализма. Правонарушение совершили два человека, но найти их не смогли.
Ранее памятник танку Т-34 осквернили в Ивангороде Ленинградской области. На нем сделали оскорбительные надписи черной краской.