Памятник танку Т-34 осквернили в Ивангороде

Надписи на памятнике заметили пограничники 8 мая. Они сообщили об этом в полицию.

К полуночи на месте происшествия уже работала следственно-оперативная группа. Предварительно, неизвестный с баллончиком краски оставил три надписи. К утру 9 мая уже ничего оскорбительного на танке не осталось.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о вандализме. Подозреваемого в преступлении ищут.

Танк Т-34 в Ивангороде установили перед погранпереходом. Он располагается на улице Гагарина напротив музея Ивана Билибина. Это точная копия танка, который был демонтирован по решению эстонских властей в Нарве. Военную машину взяли на одной из баз хранения Западного военного округа. Она несколько раз принимала участие в парадах Победы на Красной площади в Москве, в последний раз на брусчатку в центре столицы танк выехал 9 мая 1985 года.