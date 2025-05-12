Экономист Сакс: развитие ситуации с Украиной вселяет оптимизм

«Это позитивное развитие. Думаю, президент Трамп играет очень конструктивную роль… видит ситуацию правильней, чем Байден… Я сдержанно оптимистичен», — отметил он.

По его словам, конфликт на Украине стал следствием «ужасной ошибки» бывшего президента США Джо Байдена.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с российскими и иностранными журналистами ночью 11 мая предложил Украине вернуться к мирным переговорам, которые Киев прервал в 2022 году. Тогда переговоры проходили в Стамбуле, Путин предлагает вернуться к данному вопросу на той же территории уже на следующей неделе — 15 мая.

Украинский президент Владимир Зеленский положительно отреагировал на инициативу российского лидера, однако выставил условие. По его словам, Киев готов и может сесть за стол переговоров, но только если 12 мая Москва полностью остановит боевые действия.