Экономист Сакс: развитие ситуации с Украиной вселяет оптимизм
Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что развитие ситуации вокруг Украины вселяет оптимизм, сообщает РИА Новости.
«Это позитивное развитие. Думаю, президент Трамп играет очень конструктивную роль… видит ситуацию правильней, чем Байден… Я сдержанно оптимистичен», — отметил он.
По его словам, конфликт на Украине стал следствием «ужасной ошибки» бывшего президента США Джо Байдена.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с российскими и иностранными журналистами ночью 11 мая предложил Украине вернуться к мирным переговорам, которые Киев прервал в 2022 году. Тогда переговоры проходили в Стамбуле, Путин предлагает вернуться к данному вопросу на той же территории уже на следующей неделе — 15 мая.
Украинский президент Владимир Зеленский положительно отреагировал на инициативу российского лидера, однако выставил условие. По его словам, Киев готов и может сесть за стол переговоров, но только если 12 мая Москва полностью остановит боевые действия.