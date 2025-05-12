Глава РФПИ засомневался в том, что Макрон и Мерц прятали в поезде сахар

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал обсуждения пользователей соцсети X вокруг президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца, которые пытались что-то спрятать от репортеров во время поездки в Киев, сообщает РИА Новости .

Ранее в Сети появилось видео, где в купе поезда находились Мерц, Макрон, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, При этом на столе лежал белый предмет, похожий на сверток, а также что-то похожее на ложку или палочку. Политики попытались скрыть все это от камер телевизионщиков.

«Этот видеоматериал настоящий или был сделан с помощью ИИ? Если он настоящий, то мы видим сахар или что-то совершенно другое? Если что-то другое, то это объясняет многое из последних идей и предложений», — отметил Дмитриев в соцсети X.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц тепло попрощались с украинским лидером Владимиром Зеленским после саммита «коалиции желающих» в Киеве. На видео видно, как Макрон, уходя, обнял Зеленского, похлопал его по спине и поцеловал в щеку перед тем, как сесть в автомобиль. Мерц, в свою очередь, заверил украинского президента в постоянной поддержке.