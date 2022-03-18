РИАМО - 18 мар. В пятницу в 12:00 в столице пройдет круглый стол, в ходе которого представители власти, эксперты и предприниматели обсудят меры поддержки ИТ-отрасли, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Посмотреть онлайн-трансляцию можно на сайте центра поддержки экономики Москвы. Мероприятие станет частью цикла встреч по мерам поддержки предпринимателей.

Круглый стол организован центром поддержки экономики Москвы и ассоциацией менеджеров России.

В ближайшее время также планируют обсудить меры поддержки и других отраслей. Среди них, в частности, туризм, ретейл, логистика, авиация и медицина.