Россия сформировала представительную делегацию для переговоров с Украиной в Стамбуле, что, по мнению экспертов, свидетельствует о серьезности намерений Москвы.

Такой состав явно показывает, что Россия не намерена участвовать в показных переговорах, считает журналист Александр Коц. Это профессионалы, которые решали сложнейшие вопросы в Сирии и других горячих точках.

«Зорин — мощнейший переговорщик, занимался в свое время замирением бармалеев в Сирии. Это еще один удар по шапито (президента Украины Владимира – ред.) Зеленского, который едет только для того, чтобы сорвать диалог и обвинить в срыве нас», — указал военкор.

Особое внимание вызывает включение в делегацию высокопоставленных военных, что подчеркивает важность вопросов безопасности в повестке. Как отмечает журналист Александр Харченко, фактически Зеленскому предстоит вести диалог с военной делегацией, которую для формальности дополнили гражданскими чиновниками.

«Пока все выглядит так, что мы ждем от Зеленского подписания безоговорочной капитуляции», — написал журналист.

При этом окончательные оценки можно будет сделать только после начала переговорного процесса и изучения позиций сторон.

«Повторенье — мать ученья. Учитесь, хозлы», — отметила главный редактор RT Мария Симоньян.

Ранее были названы члены российской делегации для переговоров в Стамбуле, ее возглавил помощник президента России Владимир Мединский.