Россия назвала состав делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле

Мединский возглавил российскую делегацию для переговоров в Стамбуле

Президент России Владимир Путин утвердил состав официальной делегации для участия в переговорах с Украиной, которые пройдут 15 мая в Стамбуле, указ главы государства появился на сайте Кремля.

Согласно подписанному документу, российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

В состав переговорной группы также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, заместитель министра обороны Александр Фомин.

Примечательно, что в составе делегации отсутствуют представители высшего политического руководства страны, что может свидетельствовать о предварительном характере предстоящих переговоров. В то же время включение в состав высокопоставленных военных и дипломатов указывает на серьезность подхода России к обсуждению вопросов безопасности.

Ранее Украина уже объявила состав своей делегации, куда вошли глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига.

Разница в уровне представительства сторон может стать предметом дополнительных дискуссий перед началом переговорного процесса.