В Москве определили победителей конкурса лучших госпиталей ветеранов войн

В Москве определили победителей всероссийского конкурса лучших госпиталей ветеранов войн. Церемония награждения победителей всероссийского конкурса лучших госпиталей ветеранов войн прошла в Москве в рамках форума «Технологии долголетия». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В конкурсе приняли участие 56 профильных госпиталей, в которых оказывается медицинская помощь, в том числе ветеранам СВО. В номинации «Лучшие медицинские и организационные технологии в госпиталях ветеранов войн» занял почетное 2 место подмосковный госпиталь для ветеранов войн.

«Поддержка госпиталей, ветеранов, развитие помощи является очень важным ключевым проектом оказания медицинской помощи нашим жителям особенно пожилым. В госпитале работают настоящие профессионалы своего дела, которые всегда готовы помочь пациентам», — отметил начальник госпиталя, заслуженный врач РФ, главный внештатный специалист по гериатрии министерства здравоохранения Московской области Сергей Яроцкий.

По вопросам госпитализации просим обращаться в отдел госпитализации по телефону: 8(499)670-93-32. Номер контакт-центра: 8(499)670-92-92 доб. 178.

Московский областной госпиталь для ветеранов войн находится по адресу: 141551, Московская область, Солнечногорск, п. Жилино, стр. Г/1.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.