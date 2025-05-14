Журналист раскрыл тактический расчет Москвы перед переговорами с Украиной

Кремлёвский журналист Дмитрий Смирнов объяснил причину задержки с объявлением состава российской делегации на переговорах в Стамбуле — по его словам , это сознательная тактика, призванная лишить Киев возможности для манёвра.

«Решение давно принято, но украинцы узнают, кто именно приедет — президент [Владимир Путин] или другие представители — только утром в день переговоров», — написал Смирнов в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что такой подход исключает возможность «информационных побед» украинской стороны и лишает её повода для «лишнего визга».

Ранее Украина уже объявила свой состав: глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, глава МИД Дмитрий Кулеба и советник президента Игорь Жовква.