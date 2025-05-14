На Украине раскрыли состав делегации для переговоров в Стамбуле с Россией

В переговорах в Стамбуле примут участие украинцы Ермак, Умеров и Сибига

Украинская сторона определила состав своей делегации для возможных переговоров с Россией в Стамбуле 15 мая. Это глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и советник президента Игорь Жовква, сообщает Lenta.ru .

При этом окончательное решение о формате и самом факте проведения переговоров Владимир Зеленский примет уже на месте в Турции.

«Президент сохраняет за собой право окончательного определения параметров диалога», — отмечает источник издания «Страна.UA».

Состав российской делегации пока остается неизвестным, что создает определенную неопределенность в преддверии встречи.

Напомним, ранее Зеленский заявлял о готовности Киева к переговорам в Стамбуле даже без личного участия Владимира Путина. Этот шаг рассматривается как попытка сохранить дипломатическую инициативу, несмотря на сохраняющиеся принципиальные разногласия между сторонами по ключевым вопросам урегулирования.