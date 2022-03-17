РИАМО - 17 мар. Более 29 млн поездок по социальным картам москвича и жителя Московской области совершили пассажиры в автобусах «Мострансавто» с начала 2022 года, а с 28 февраля в общественном транспорте Подмосковья снова заработали социальные карты граждан старше 60 лет, сообщает пресс-служба компании «Мострансавто».

За два с половиной месяца 2022 года пассажиры чаще всего пользовались правом льготного проезда на маршруте №1 ст. Подлипки – ул. Силикатная, где было зафиксировано около 390 тыс. поездок.

На втором месте — маршрут №22 ст. Пушкино – Ивантеевка (м/р Детская) с показателем в 355 тыс. льготных оплат проезда. Замыкает тройку лидеров маршрут №2 ст. Подлипки – ул. Силикатная (345 тыс. операций по соцкартам).

Наибольшее количество льготных поездок — около 4,2 млн — совершили пассажиры МАП №10 в Королеве. Следом за ним по объему трафика идет МАП №12 в Ногинске с 4,1 млн операций. Рекорд по количеству льготных поездок в автобусах «Мострансавто» в Подмосковье был зафиксирован 11 марта, когда пассажиры региона воспользовались социальными картами свыше 613 тыс. раз.

Льготы для жителей и гостей региона действуют на различных маршрутах организации. В автобусах «Мострансавто» также доступна оплата проезда несколькими способами: картами «Стрелка» и «Тройка», бесконтактными банковскими картами, а также наличными деньгами.