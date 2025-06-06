Трое сотрудников полиции погибли в ДТП с бензовозом под Астраханью

В Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли трое полицейских, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

В пятницу на трассе Р-215 Астрахань — Махачкала в Лиманском районе произошло столкновение легкового автомобиля Lada Granta с бензовозом. В результате ДТП трое полицейских в легковушке погибли на месте.

Следователи продолжают работать на месте аварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее водитель «КамАЗа» поехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в пять автомобилей на Старосимферопольском шоссе в подмосковном Подольске. В результате аварии пострадал один человек.