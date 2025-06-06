Движение поездов восстановили на «зеленой» ветке столичного метро

На Замоскворецкой линии столичного метро восстановили движение поездов, сейчас его вводят в график, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Ранее составы не курсировали от станции «Речной вокзал» до «Белорусской». В обратную сторону были увеличены интервалы между поездами.

Сбой на «зеленой» ветке произошел из-за человека на пути.

По данным АГН «Москва», пассажир упал на рельсы на станции «Сокол», он погиб. Тело оперативно подняли на платформу.