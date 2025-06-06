В Москве суд на 2 месяца арестовал блогера Арега Щепихина по делу об экстремизме

Замоскворецкий районный суд Москвы на 2 месяца арестовал блогера и предпринимателя Арега Щепихина по делу о разжигании ненависти и призывах к экстремизму, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По данным правоохранителей, блогер размещал в соцсетях видеоролики с провокационными заявлениями в отношении жителей Чечни. 3 июня Арега Щепихина затолкали в багажник машины на Ярославском вокзале в Москве и увезли в неизвестном направлении. Позже власти Чечни объяснили, что это было не похищение, а задержание.

Бизнес-коуч обвиняется по ч. 2 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремизму) и п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти по признакам пола, расы, национальности)

Суд отправил Арега Щепихина в столичный СИЗО на 2 месяца.