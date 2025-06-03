Запихнули в Mercedes с мигалкой: человека похитили у Ярославского вокзала Москвы
Baza: неизвестные в костюмах похитили человека у Ярославского вокзала в Москве
Группа неизвестных похитила человека у Ярославского вокзала в центре российской столицы, сообщает Baza со ссылкой на очевидцев.
Инцидент произошел во вторник вечером. На опубликованных кадрах видно, как несколько бородатых мужчин в костюмах схватили человека и запихнули его в багажник черного автомобиля Mercedes-Benz GLS с «мигалкой».
Как рассказали свидетели, похищенного протащили через весь вокзал, а также через рамки металлоискателя. При этом мужчина просил людей вызвать полицию и пытался вырываться.
По словам очевидцев, элитный внедорожник, на котором похитили мужчину, был с государственными номерными знаками АМР.