Запихнули в Mercedes с мигалкой: человека похитили у Ярославского вокзала Москвы

Baza: неизвестные в костюмах похитили человека у Ярославского вокзала в Москве

Группа неизвестных похитила человека у Ярославского вокзала в центре российской столицы, сообщает Baza со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел во вторник вечером. На опубликованных кадрах видно, как несколько бородатых мужчин в костюмах схватили человека и запихнули его в багажник черного автомобиля Mercedes-Benz GLS с «мигалкой».

Как рассказали свидетели, похищенного протащили через весь вокзал, а также через рамки металлоискателя. При этом мужчина просил людей вызвать полицию и пытался вырываться.

По словам очевидцев, элитный внедорожник, на котором похитили мужчину, был с государственными номерными знаками АМР.