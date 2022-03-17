РИАМО - 17 мар. Подмосковное отделение фракции «Единая Россия» продолжит активное оказание помощи жителям и беженцам Донбасса. Сегодня это направление является важной частью деятельности партии. Об этом сообщил секретарь регионального отделения ЕР и председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Участие в оказании гуманитарной помощи жителям Луганской и Донецкой народных республик остается важным направлением работы и будет активно продолжаться», – написал Брынцалов на своей странице во «ВКонтакте».

Он отметил, что в рамках мероприятий по оказанию помощи жителям Донбасса депутаты посещают пункты размещения эвакуированных семей, проводят встречи с беженцами, закупают и передают в пункты приема товары первой необходимости.

В четверг в Мособлдуме состоялось заседание по вопросам поддержки импортозамещения. По результатам заседания депутаты приняли закон о предоставлении земли в аренду без торгов за 1 рубль для представителей товаров импортозамещения в Подмосковье. Также во II чтении был принят законопроект, упрощающий льготы для инвесторов региона.

«Новая мера поддержки – это фактически обеспечение подмосковных предпринимателей одним из ключевых факторов для развития производства – землей. Это решение своевременно и востребовано, но это лишь первый шаг», – подчеркнул Брынцалов.