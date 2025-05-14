Мужчину, упавшего на кондиционер в Подмосковье, обвинили в попытке изнасилования

Мужчину, который упал на кондиционер соседей в ЖК «Ильинские луга» в подмосковном Красногорске, обвинили в попытке изнасилования, сообщает Baza .

Человека, который выпал из окна, зовут Алмас. Он работает водителем и знаком с Марией (имя изменено), которая живет в квартире на верхнем этаже ЖК «Ильинские луга». 12 мая знакомые выпили. В какой-то момент МАрия забеспокоилась о том, что Алмас может сесть за руль в нетрезвом состоянии и лишиться прав. Поэтому она пригласила его к себе, чтобы он мог отдохнуть и выспаться.

В квартире Алмас и Мария продолжили застолье, после чего мужчина начал приставать. По словам девушки, Алмас ударил ее, разбил губу и навалился своим массивным телом. Марии с трудом удалось выбраться. На крики Марии прибежал сосед. Он начал стучать в дверь и угрожать вызвать полицию. В этот момент Алмас испугался и решил сбежать через окно.

На следующий день Мария зафиксировала побои и написала заявление в полицию о попытке изнасилования. В ближайшее время Алмаса могут задержать.