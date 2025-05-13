«Все в крови, в кале»: подробности падения голого «Карлсона» в Красногорске

Голый мужчина, который упал на кондиционер соседей в красногорском ЖК «Ильинские луга», мог свалиться в попытке избежать встречи с полицией. Спасавшие его жильцы также пожаловались, что он испачкал их квартиру калом и кровью, сообщает Baza .

По словам хозяйки квартиры, на кондиционер которой свалился «Карлсон», он громко веселился с ее соседями сверху. Компания гуляла с вечера до утра, но во время вечеринки к ним поднялись другие жильцы, которые пригрозили полицией.

«Вероятно, в этот момент голый мужчина решился на радикальный побег и свалился из окна», — утверждает издание.

Владелица пострадавшего жилья рассказала, что после спасения нагого горожанина оттащили к квартире, из которой он выпрыгнул. К тому моменту его подруга уже выбросила все вещи «Карлсона» за дверь и легла спать.

Хозяйка пострадавшего жилья также заявила о сильном ущербе от «полетов» незваного гостя. Она сетует, что теперь ей придется вызывать клининговую службу.

«Он обгадил весь кондиционер. Окно все в крови, в кале. Когда его затаскивали через нашу квартиру, он испачкал все что можно нам», — рассказала женщина.

По данным СМИ, голый житель Красногорска упал с девятого этажа на седьмой, где застрял в кондиционере. Его вызволяли при помощи сотрудников МЧС.