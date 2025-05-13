Голый «Карлсон» упал с 9 этажа на соседский кондиционер в Подмосковье

SHOT: голый мужчина упал с 9 этажа на соседский кондиционер в Красногорске

В подмосковном Красногорске голый мужчина упал с девятого этажа и приземлился прямо на кондиционер соседей на седьмом этаже. Удивленные жильцы сняли окровавленного «трюкача» на видео и вызвали спасателей, сообщает SHOT .

Происшествие случилось в жилом комплексе «Ильинские луга». По словам хозяйки квартиры, «Карлсон» развлекался с женщиной на 9 этаже, решил залезть на кондиционер и свалился. Полет закончился приземлением через два этажа.

На кондиционере полный мужчина просидел около получаса. На опубликованных кадрах можно заметить, как нагой гражданин задумчиво смотрит вдаль, почти не двигаясь.

«Боже, злости не хватает просто», — говорила оператор, когда мужчину спасли и затащили в квартиру.

Мужчину вызволили трое сотрудников МЧС, которым помогал сосед.

Позже выяснилось, что мужчина не живет в этом доме, а просто находился в гостях. После спасения с кондиционера пострадавший вновь отправился домой к знакомой.