Иностранца, 17 лет назад совершившего убийство в Кстове, будут судить

В Нижегородской области завершено расследование по уголовному делу об убийстве, произошедшем в Кстове 17 лет назад, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на СУ СК России по региону.

В совершении преступления обвиняется 36-летний гражданин иностранного государства. Обвинение предъявлено заочно, так как он находится в международном розыске, скрываясь за пределами страны.

По данным следствия, в ноябре 2008 года между обвиняемым и владельцем квартиры, расположенной на улице Нижегородской, произошла ссора. В процессе конфликта иностранец нанес мужчине многочисленные удары по голове тупым предметом, после чего скрылся с места преступления. Пострадавший скончался в медицинском учреждении.

В ходе мероприятий, направленных на раскрытие и расследование нераскрытых преступлений прошлых лет, были собраны исчерпывающие доказательства, подтверждающие вину подозреваемого. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.