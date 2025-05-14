Песков: Путин вряд ли назовет состав делегации по итогам встречи с Ибрагимом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин вряд ли озвучит состав делегации, которая поедет в Стамбул, по итогам встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, сообщает РИА Новости .

Встреча сторон состоялась в Кремле 14 мая. По ее итогам лидеры сделают ряд заявлений и примут совместные документы. Журналисты спросили у Пескова, может ли Путин на пресс-конференции озвучить состав делегации, которая поедет 15 мая в Стамбул на переговоры с Украиной.

«Я не думаю, мы все-таки сейчас занимаемся двусторонними российско-малайзийскими отношениями», — заявил официальный представитель Кремля.

Путин предложил украинской стороне 15 мая провести прямые переговоры в Стамбуле. На встрече будут обсуждаться политические и технические вопросы, исходя из этого определится состав российской делегации.

Журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов заявил, что состав переговорщиков от России удивит. Тем временем помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, какие вопросы делегация Москвы хочет поднять на переговорах с украинцами.