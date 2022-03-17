РИАМО - 17 мар. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов отметил, что принятый закон о предоставлении земли в аренду без торгов за 1 рубль для производителей товаров импортозамещения является востребованным и своевременным.

Депутаты Московской областной думы в четверг приняли закон о предоставлении земли в аренду без торгов за 1 рубль для производителей товаров импортозамещения.

«Новая мера поддержки – это фактически обеспечение подмосковных предпринимателей одним из ключевых факторов для развития производства – землей. Это решение своевременно и востребовано, но это лишь первый шаг», – сказал Брынцалов.

Он также добавил, что правительство Московской области и федеральные коллеги вместе подготовят и другие меры для стабилизации экономики и насыщения рынка необходимыми товарами в рамках импортозамещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье направят дополнительно 500 млн рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам для предприятий.

В сложное время необходимо оказать бизнесу максимальную поддержку. Для этого в регионе реализуют дополнительные меры в помощь предпринимателям для обеспечения импортозамещения.