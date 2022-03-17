РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. В подмосковном Подольске, в микрорайоне Дубровицкий, с 19 по 25 мая будут проводить бесплатную вакцинацию от бешенства собак и кошек, сообщает пресс-служба администрации округа.

19 мая — в поселке Поливаново с 12:30 до 13:30 на площадке у дома 48, в поселке санатория «Родина» — с 13:30 до 14:00 у дома 6, в деревне Булатово — с 14:20 до 15:00 на улице Лесной, у дома 1.

20 мая — в поселке Дубровицы с 12:00 до 13:20 у администрации, в деревне Кутьино — с 13:30 до 14:00 на улице Солнечной, у дома 15, в Кутьинском хуторе — с 14:00 до 14:30 при въезде.

23 мая — в деревне Жарково с 13:00 до 13:40 при въезде в деревню, в деревне Докукино — с 14:00 до 15:00 на площадке возле пруда, в деревне Наумово с 15:00 до 15:30 пройдет подворный обход.

24 мая — в поселке Кузнечики с 13:00 до 14:00 у дома 4 в Парковом проезде, в деревне Акишово — с 14:00 до 15:00 при въезде в деревню, в деревне Лемешово — с 14:00 до 14:40 у дома 41.

25 мая — в деревне Луковня с 15:00 до 15:30 у детской площадки.