РИАМО - 17 мар. Отопительный период в столице завершится в конце апреля – начале мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Это будет в апреле — начале мая. Все зависит от температурного режима наружного воздуха», — сказал Бирюков в интервью телеканалу «Москва 24».

Он добавил, что отопительный период остановят тогда, когда в течение пяти суток температура на улице будет превышать плюс 8 градусов.​

Ранее синоптики сообщали, что в начале следующей недели в Московском регионе ожидается наступление апрельского тепла, а холодный период в Центральной России заканчивается.